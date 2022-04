Tg Ambiente – 10/4/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Nasce il primo corso sulla transizione ecologica rivolto alla P.A.

– Creata la prima mappa 3D delle foreste della terra

– Tutela dei mari, prende il via da Palermo il progetto “Save the wave”

– Mobilità, effettuati i primi voli alimentati solo con olio da cucina

