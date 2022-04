Banca Agricola Popolare di Ragusa rilancia il proprio ruolo al Sud, e in Sicilia in particolare. Il Consiglio di amministrazione ha definito le caratteristiche di un’operazione di capital management, denominata “Lympha”, che presenterà all’approvazione dell’Assemblea dei soci. L’operazione è articolata in due blocchi simmetrici.

fsc/mrv