L’Italia rischia la stagflazione, una fase economica in cui sono presenti in contemporanea ondate inflazionistiche e mancata crescita del prodotto interno lordo. Un pericolo che secondo l’economista Elsa Fornero, ex ministro del Welfare e docente all’Università di Torino, va prevenuto anche per evitare pesanti conseguenze sociali.

sat/gtr/