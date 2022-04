Tg Ambiente – 17/4/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Adotta una spiaggia, al via la campagna di Marevivo

– Una rete di sensori-termometro per controllare la temperatura del Mar Tirreno

– A Gaeta la settima edizione del Festival dei giovani

– Torna il Telegatto in versione ecosostenibile e multicolor

abr/gtr/col