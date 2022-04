McDonald’s cresce in Italia, nel 2021 fatturato +37%

McDonald’s continua a crescere in Italia. Nel 2021 l’azienda ha registrato un incremento di fatturato del 37%, che si è tradotto in +20% di investimenti nell’agroalimentare del nostro Paese, dove negli ultimi due anni sono stati aperti 60 nuovi ristoranti e assunte 5.000 persone.

È quanto emerge dal report “Crescere insieme. Qualità, persone, ambiente e territorio. I valori e gli obiettivi di McDonald’s per il Paese”.

