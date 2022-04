La Guardia di Finanza ha scoperto un’illecita attività di gestione di rifiuti tessili custoditi in un capannone industriale nei pressi del Porto di Napoli. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 1.300 tonnellate di capi d’abbigliamento usati, imballati e non sanificati, e un deposito di circa 450 metri quadrati in cui erano accatastati fino a raggiungere l’altezza di oltre 8 metri. vbo/gtr