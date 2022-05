In questa edizione del Tg Economia:

– Conti pubblici, ad aprile avanzo di 6 miliardi

– Ritardi P.A. nei pagamenti, debito commerciale sale a 55,6 mld

– Nel 2021 ancora in calo le vendite dei quotidiani

– Inflazione, per gli italiani 39,5 mld di tasse in più

