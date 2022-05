Con uno spot che invita a “mandare in vacanza i luoghi comuni” prende il via la nuova campagna di comunicazione Alpitour, declinata sui canali tv nazionali e digitali, stampa e radio. L’espediente narrativo si serve dei maggiori luoghi comuni e degli stereotipi più conosciuti per ribaltarne il senso, creando una chiara dissonanza tra le immagini sullo schermo e le battute dei protagonisti.

