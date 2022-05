Arrivano due nuovi pneumatici estivi targati Michelin: il Pilot Sport 5, progettato per le auto sportive e per le berline ad alte prestazioni e il Primacy 4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Entrambi sono interamente prodotti negli stabilimenti europei del gruppo, tra cui quello italiano di Cuneo.

xc4/tvi/abr/gtr