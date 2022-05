Tg News – 9/5/2022

In questa edizione:

– Maxi truffa sul carburante sventata dai Carabinieri

– Save the Children, il 46% delle madri tra i 25 e i 54 anni non lavora

– Giovani isolati e tristi dopo due anni di pandemia

– Lavoratori over 55, sono 1,7 milioni in più rispetto a 10 anni fa

gtr/