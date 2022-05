“In questo momento il tema del prezzo del grano è un tema centrale. Ci sono fenomeni speculativi in atto, questo è il vero errore dell’Europa: non garantire una piena trasparenza dei mercati e non garantire la capacità di valutazione degli stoccaggi e capire quanto materiale c’è”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli.

