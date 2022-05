Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, in occasione delle commemorazioni per i 30 anni dalla strage di Capaci, ha parlato dell’attentato in cui perse la vita il giudice Falcone come di uno spartiacque nella lotta alla mafia. Giannini si è inoltre augurato che il messaggio di legalità scaturito da questo sacrificio possa continuare a passare nelle scuole “perché lì è la base di tutto”.

