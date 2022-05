Il Patto di Stabilità dell’Unione Europea sarà sospeso anche nel 2023. Lo ha stabilito la Commissione, che ha anche diffuso le previsioni economiche di primavera. L’economia continuerà a crescere nell’anno in corso e nel prossimo, ma la guerra in Ucraina ha aggravato gli elementi di crisi, soprattutto sul fronte energetico. Per Bruxelles serve un’attenta progettazione della politica fiscale nel 2023.

sat/mrv