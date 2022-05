Tg News – 24/5/2022

In questa edizione del telegiornale troverete:

– Ucraina, le vittime tra i civili sono almeno 4600, oltre 230 i bambini uccisi

– Commissione europea, patto di stabilità e crescita sospeso per il 2023

– A Didacta, la fiera della scuola, si parla di economia circolare e rinnovamento

– Marevivo-BAPR, raccolti 70 kg rifiuti in spiaggia del Siracusano

