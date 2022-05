E’ stata inaugurata a Palestro, in provincia di Pavia, una nuova centrale idroelettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie ed evitare l’emissione in atmosfera di circa 6.000 tonnellate di CO2 all’anno: a realizzarla Edison sul fiume Sesia, grazie anche alla partecipazione dei cittadini delle province di Pavia, Vercelli e Novara, che hanno aderito all’iniziativa di crowdfunding, la prima in Italia, lanciata dalla società energetica nel 2018.

