“I fondi del Pnrr sono un’occasione unica che non ricapiterà, non possiamo farcela scappare. Il presidente Draghi ha dimostrato grande attenzione per Torino. Oltre 3 miliardi di euro da qui al 2025-26 verranno impiegati sulla nostra città” dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della tappa torinese del tour “Italiadomani” sul Pnrr.

xb2/tvi/mrv