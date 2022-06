” I più giovani, purtroppo, non si rendono conto che portare un coltello non è solo un reato. E’ pericoloso per gli altri e per se stessi. La vita non è un videogioco”. E’ quanto afferma il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, il Generale di Brigata Enrico Scandone, facendo il bilancio dei primi 5 mesi del 2022.

pc/red