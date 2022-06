La crisi economica innescata dalla guerra tra Russia e Ucraina non ha ancora interessato l’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole. Ad aprile il numero degli addetti in questa branca dell’economia nazionale è aumentato dello 0,9 per cento rispetto a marzo e del 3,6 per cento su base annua. A rilevarlo è l’Osservatorio lavoro della CNA, curato dal Centro studi della Confederazione.

