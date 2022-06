Madre Terra – Canto lirico italiano patrimonio Unesco

“Vogliamo dedicare quest’anno la giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno alla pace perché questa è la vera priorità”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che aggiunge: “Nello stesso tempo va avanti la campagna ‘L’arte del canto lirico italiano del patrimonio Unesco’ che sta avendo i suoi risultati, Perché mettere insieme queste due cose? A Roma si è tenuta l’iniziativa Opera for Peace con gli operatori del mondo della lirica in azione per la pace”.

