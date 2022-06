“È importante per noi sindaci rinnovare il protocollo con la Federazione Nazionale della Stampa, perché questo documento stabilisce delle regole che sono previste nella legge 150/2000 e ci dà l’opportunità di far conoscere a tutti i territori la norma, che prevede la necessità di avere un ufficio stampa per il contatto con i cittadini, ma anche con i media territoriali e nazionali”. Lo ha detto il presidente Anci Antonio Decaro.

