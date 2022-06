“Abbiamo firmato un progetto bandiera molto importante per la nostra regione Liguria, ma anche molto importante per il Paese, perché affronta un tema molto sensibile, quello della sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al termine della cerimonia di firma dei protocolli di intesa tra governo e Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr.

