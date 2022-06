“Questa è una guerra contro l’Europa. Putin vuole l’uscita dalla Nato di tutti i Paesi che vi sono entrati dopo il ’97, li intimidisce per farli uscire dalla Nato e dall’integrazione europea”. Lo afferma Giulio Terzi Di Sant’Agata, presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

