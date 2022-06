Nelle province di Milano e Monza Brianza, i carabinieri del comando Provinciale di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di 24 indagati (di cui 21 in manette) responsabili dell’omicidio di un 21enne avvenuto lo scorso settembre per un regolamento di conti tra bande rivali per questioni di droga.

