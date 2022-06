“Per quello che mi riguarda sceglieranno i siciliani, non arriveranno da me, da Milano, da Roma imposizioni calate dall’alto. Mi auguro che il centrodestra in Sicilia trovi una candidatura unitaria che metta d’accordo tutti”. Lo ha detto il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini a Palermo per incontrare Roberto Lagalla, neo sindaco del capoluogo rispondendo alle domande sulla candidatura del centrodestra per le prossime regionali di ottobre. xd5/vbo/mrv