L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Livorno e la Guardia di Finanza hanno intercettato e bloccato un ingente carico di TEFF proveniente dall’Etiopia. Il pregiato cereale – in quanto privo di glutine per i celiaci e anche utile nelle diete a basso contenuto glicemico – è risultato essere trattato con una sostanza tossica per la salute dell’uomo.

tvi/gsl