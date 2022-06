Tg Ambiente – 26/6/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– L’Europarlamento approva la riforma del mercato delle emissioni CO2

– In cammino verso Omc 2023, al centro la decarbonizzazione

– Sos Artico, presto non ci sarà più ghiaccio

– Edison, un nuovo parco eolico in Sicilia

