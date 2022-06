Prende il via “Agritech”, il Centro Nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura. Un progetto dal valore di 350 milioni, di cui 320 a carico del Pnrr, basato sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari. Ente promotore e responsabile dell’Hub nazionale è l’Università Federico II di Napoli.

fsc/gtr