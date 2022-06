Un luogo dove poter proporre le proprie idee e progetti imprenditoriali e un trampolino di lancio per i giovani creativi under 35. Questo in sintesi il il progetto “Comics & Games Factory”, presentato nei giorni scorsi a Milano presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Una call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo.

sat/