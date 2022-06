“Si parla spesso dei problemi del traffico e della mobilità, ma c’è la necessità che questo tema sia affrontato più professionalmente e in maniera scientifica, parlando di dati, mettendo a fattor comune le conoscenze”. Lo ha detto Carlo Cimbri, presidente del Gruppo Unipol, a margine del Forum del Think Tank The Urban Mobility Council a Milano.

