Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il commissario straordinario per il Giubileo e Sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno illustrato gli interventi relativi al Progetto Caput Mundi che stanzia complessivamente 500 milioni per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma e del Lazio. Il progetto è ripartito in 335 interventi.

