Debutta oggi Bugatti, il primo singolo cantato dalla showgirl venezuelana Aida Yespica. Il brano prodotto in Miami style da Max Calo e scritto da Fridah è una melodia Reggaeton con testo in spagnolo che strizza l’occhio alla musica Pop. In uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali, è distribuito da Ada Music Italy.

abr/gtr/