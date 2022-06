La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito 14 misure cautelari personali e sequestrato beni per oltre 33 milioni di euro per reati reati societari, fallimentari, tributari, contro il patrimonio e contro l’economia. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Corsico, hanno individuato un’organizzazione criminale, con base a Trezzano sul Naviglio, che utilizzavano 25 società intestate a prestanome.

trl/gsl