Un’ecosistema per l’innovazione e il digitale sostenibile. Prende il via Nodes, progetto finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito degli investimenti previsti dal Pnrr. Nodes, acronimo di Nord Ovest Digitale e sostenibile, porterà 110 milioni di euro in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle province lombarde di Como, Varese e Pavia.

sat/abr/fsc/gsl