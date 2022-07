Governo, Giorgetti e Romeo “Lega costruttiva, siamo responsabili”

All’uscita da via Bellerio a Milano, dove si è svolto l’incontro tra il segretario della Lega, MatteoSalvini e i dirigenti del partito, il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e il capogruppo in Senato del Carroccio, Massimiliano Romeo, hanno confermato l’appoggio del partito al governo Draghi

