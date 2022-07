Lo Stato è in debito di oltre 5 miliardi nei confronti dei propri fornitori. Nel 2021 l’Amministrazione centrale ha liquidato soltanto una parte delle fatture, 12,8 miliardi su complessivi 18, risparmiando quindi 5,2 miliardi. E ha pagato, in alcuni casi, in ritardo. È quanto emerge da una elaborazione realizzata dall’Ufficio studi CGIA su dati della Corte dei conti.

