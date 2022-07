“Risultati del Pnrr? Vedo che nel Mezzogiorno non ci saranno risultati perché i comuni non hanno le competenze tecniche per fare i bandi, né per fare tutto il processo”. Lo dice il Segretario di Azione, Carlo Calenda a Napoli, a margine della presentazione del suo libro “La libertà che non libera”.

