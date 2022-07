La Guardia di Finanza di Varese ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di oltre 2 kg di cocaina per un valore “al dettaglio” stimato di 300.000 euro. In particolare, due spedizioni, arrivate a Malpensa provenienti dalla Colombia e contenenti delle apparecchiature elettroniche, sono state intercettate dalle Fiamme Gialle che hanno individuato della cocaina occultata in trasformatori resi opachi gli strumenti di controllo.

