Vaccini, Fontana “da domani attive prenotazioni per quarta dose”

Sulla quarta dose anti Covid per gli over 60 “da domani dovrebbe tornare a essere attivo il centro di prenotazione, il portale di Poste, per cui si ricomincerà a rispettare quello che è stato fatto nei mesi della vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “Ieri è arrivata la disposizione da parte del ministero della Salute e ci stiamo adeguando: già da oggi i cittadini potranno spontaneamente andare nei centri hub a farsi vaccinare”, ha precisato Fontana.

