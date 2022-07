Tornano i turisti australiani in Italia. Nel mese di giugno, secondo quanto rileva Enit, sono 17 mila le prenotazioni aeree dall’Oceania per il Belpaese. Intanto è stato inaugurato il primo volo diretto da Roma a Perth grazie alla collaborazione tra Qantas e Aeroporti di Roma e la sinergia con Enit per gli eventi di promozione e rilancio.

mgg/gsl