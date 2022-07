L’Unione Europea ha stanziato oltre 1,8 miliardi di euro da investire in 17 progetti innovativi su larga scala nel campo delle tecnologie pulite. Si tratta del terzo ciclo di sovvenzioni del Fondo per l’innovazione, che coinvolgerà i settori delle industrie ad alta intensità energetica, dell’idrogeno, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio e della produzione di componenti chiave per le energie rinnovabili.

sat/gsl