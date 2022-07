Incendio Carso, Prosegue Lavoro Vvf traffico ancora interrotto su A4

È proseguito per tutta la notte il lavoro delle squadre a terra per contrastare i tre incendi boschivi attivi da ieri mattina sul Carso, tra le province di Trieste e Gorizia: 27 vigili del fuoco al lavoro con 16 automezzi tra i Comuni di Doberdò (GO) e Aurisina (TS), fin dalle prime luci dell’alba sono in azione anche due Canadair e un elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale. Situazione in miglioramento, ma i fronti di fiamma non sono ancora sotto controllo, traffico ancora interrotto sull’autostrada A4.

mrv/trl