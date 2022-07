“Le contraddizioni di questo governo e di questa maggioranza non potevano non venire alla luce: se accontenti il Pd non puoi accontentare la Lega. Se accontenti Forza Italia non puoi accontentare Liberi e Uguali”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

