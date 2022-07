Tg Ambiente – 24/7/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Bioeconomia, nel 2021 valore di produzione di 364 miliardi

– Per 7 italiani su 10 la transizione non è rinviabile

– Nel 2021 ogni italiano ha differenziato oltre 60 kg di carta e cartone

– Ocean Cleanup prova a ripulire il fiume più inquinato del pianeta

abr/mgg/gtr/col