Il modello si ispira alla tradizione che la casa di Tokyo ha messo in campo per le auto ad alte prestazioni dallo spirito racing. Disponibile in Europa a partire dall’inizio del 2023, la Civic Type R ha stabilito il record sul giro per una berlina a trazione anteriore sul circuito giapponese di Suzuka. Nelle fasi di sviluppo gli ingegneri Honda hanno perfezionato ogni aspetto del nuovo modello, incluso il design, fondamentale per migliorare le performance aerodinamiche.

abr/gsl