Sempre più italiani accedono in banca utilizzando più canali in modo combinato: sono quasi 9 su 10 secondo un’indagine realizzata dall’Abi in collaborazione con Ipsos. Nell’88% dei casi i clienti gestiscono la relazione con la propria banca affiancando a sportelli automatici, Internet e mobile banking, il rapporto diretto con la propria agenzia, i contact center, le chat con gli operatori e i consulenti finanziari.

abr/gsl