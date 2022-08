“È legittimo che ciascuna forza politica avanzi la sua proposta per il candidato alla presidenza della Regione al vertice con i leader nazionali. Lo farà anche Fratelli d’Italia, riproponendo la candidatura del presidente uscente: per noi in campo c’è solo Nello Musumeci”. Così il coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale Salvo Pogliese a margine del vertice di centrodestra, a Palermo. vbo/gsl