Rubano un’auto in meno di 20 secondi, presi padre e figlio a Catania

I Carabinieri di Catania hanno arrestato per furto aggravato, su ordine di custodia cautelare, un 43enne e hanno notificato al figlio 21enne le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel comune di residenza. I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando i due in meno di 20 secondi hanno rubato una Fiat 500 posteggiata poco prima in via Messina. L’acquisizione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di identificare i due indagati. vbo/gtr