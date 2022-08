A giugno i prestiti al settore privato sono cresciuti del 3,2% sui dodici mesi, mentre quelli alle famiglie sono saliti del 4,1%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca d’Italia, secondo cui si registra un segno più anche per i prestiti alle società non finanziarie e per i depositi del settore privato.

fsc/abr/gsl