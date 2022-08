Il ministero della Salute ha raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo con vaccino anticovid a mRNA a tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni e per i fragili di ogni età. L’obiettivo è mantenere la risposta immunitaria di fasce di popolazioni ritenute a rischio in vista dell’autunno, quando non si esclude una nuova ondata della pandemia.

