La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del vasto incendio che ha devastato l’isola di Pantelleria. La situazione sembra rientrata, anche se l’allarme non è completamente cessato, come rende noto il dirigente regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina.

sat/gtr

